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16:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Сбежавший в Украину Вороненков объявлен в международный розыск

Пребывающий в Украине бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украины. Уехавший в Украину бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве, заявил следователь в пятницу в Басманном суде Москвы.

«Вороненков объявлен в международный розыск, так как достоверными сведениями, где именно он находится, мы не располагаем», — сказал следователь.

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По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Ранее и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Вороненков объявлен в розыск в качестве обвиняемого по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».

В апреле 2015 года в СК заявляли, что следователи хотят возбудить уголовное дело об афере против Вороненкова. По данным СК, «группой лиц, в которую входили двое бывших сотрудников правоохранительных органов, риелтор и другие соучастники, в 2010—2011 годах совершены преступные действия, в результате которых единственный участник компании “ТОМА” был лишен права собственности на 100% долей в его уставном капитале». Кроме того, подделав документы, соучастники похитили здание стоимостью 127 миллионов рублей, также принадлежавшее указанной организации, полагает следствие. По мнению СК РФ, организатором аферы был Вороненков. Шесть соучастников уже осуждены за мошенничество.

Тогда Следственный комитет направил в Генпрокуратуру необходимые документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении Вороненкова неприкосновенности.

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