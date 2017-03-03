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16:30 (мск), источник: УНИАН

Насиров в медикаментозном сне — адвокат

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, которому накануне детективы НАБУ вручили подозрение в рамках уголовного производства, находится в кардиологическом отделении ведомственной больницы «Феофания», сейчас он в «медикаментозном сне», ему сделали операцию.

Источник: УНИАН

«Насирову с 8 до 10 утра делали операцию на сердце. Сейчас он находится в медикаментозном сне», — отметил адвокат Андрей Кузьменко, передает Радио Свобода.

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«Он (Роман Насиров — УНИАН.) находится в палате интенсивной терапии. К нему ограничен доступ. Конечно, никто не хочет ставать на пути следствию. Но состояние здоровья моего подзащитного указывает на то, что ему необходимо находиться в больнице, поскольку с ним проводятся медицинские процедуры», — заявил адвокат Насирова Мирошник.

«Состояние здоровья его сейчас свидетельствует о плохом самочувствии -это единственное, что я могу сказать. Он сейчас не в сознании», — добавил он.

Медицинские работники больницы «Феофания» отказываются общаться с журналистами и не комментируют состояние и диагноз Насирова.

Отделение находится под охраной сотрудников спецназа НАБУ, которые охраняют корпус и палату с вечера 2 марта.

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