Насиров в медикаментозном сне — адвокат

«Насирову с 8 до 10 утра делали операцию на сердце. Сейчас он находится в медикаментозном сне», — отметил адвокат Андрей Кузьменко, передает Радио Свобода.

«Он (Роман Насиров — УНИАН.) находится в палате интенсивной терапии. К нему ограничен доступ. Конечно, никто не хочет ставать на пути следствию. Но состояние здоровья моего подзащитного указывает на то, что ему необходимо находиться в больнице, поскольку с ним проводятся медицинские процедуры», — заявил адвокат Насирова Мирошник.

«Состояние здоровья его сейчас свидетельствует о плохом самочувствии -это единственное, что я могу сказать. Он сейчас не в сознании», — добавил он.

Медицинские работники больницы «Феофания» отказываются общаться с журналистами и не комментируют состояние и диагноз Насирова.

Отделение находится под охраной сотрудников спецназа НАБУ, которые охраняют корпус и палату с вечера 2 марта.