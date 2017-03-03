Депутат Бондаренко получит взыскание, но останется главой МУПа

Напомним, что претензии к депутату Бондаренко предъявила прокуратура, которая посчитала, что он нарушил закон: одновременно работал директором МУП «Похоронный дом ИМИ» и являлся учредителем фонда «Белый тополь», известного новосибирцам благотворительными акциями.

Сергей Бондаренко публично заявлял, что коммерческой деятельностью, которую ему хотели поставить в вину, возглавляемый им фонд не занимался, а после того как разгорелся скандал, он и вовсе вышел из состава учредителей фонда.

Как и предсказывали эксперты, свои позиции депутат горсовета сохранил, отделавшись взысканием, о котором объявил на традиционном «часе прессы» мэр Новосибирска Анатолий Локоть.