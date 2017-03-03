Розенко уверяет, что в меморандуме с МВФ нет повышения пенсионного возраста

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на интернет-конференции в пресс-центре Liga.net.

В последней редакции меморандума между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) нет условия повышения пенсионного возраста.

Он добавил, что вопросы пенсионного возраста и пенсионной реформы должны обсуждаться в правительстве, обществе, а также в экспертной среде. Розенко напомнил, что окончательное решение по пенсионной реформе остается за депутатами Верховной Рады.

Вчера председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила, что регулятор 1 марта получил официальный текст обновленного меморандума с МВФ.

До этого Reuters со ссылкой на источники в НБУ сообщил, что Украина подписала меморандум с МВФ, причем в документ включены обновленные требования Фонда. Источник УНИАН тогда опроверг подписание меморандума.

В Минфине и НБУ сообщили, что подписание документа ожидается в ближайшее время.

Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.