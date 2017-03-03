Облизбирком решил откорректировать региональное законодательство о выборах

Так, например, в соответствии с действующим законодательством кандидаты, выдвинувшиеся на федеральных и региональных выборах, обязаны с момента своего выдвижения и до момента представления документов на регистрацию прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей, закрыть счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, и прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Невыполнение этих требований является основанием для отказа в регистрации кандидата или исключения его из списка кандидатов.

— Федеральным законом дается четкое определение понятия «иностранные финансовые инструменты» — ссылку на него необходимо закрепить в региональных законодательных актах о выборах, — пояснила заместитель председателя Избирательной комиссии Волгоградской области Юлия Чернышкова.

Чтобы кандидатам было понятно, какими иностранными финансовыми инструментами нельзя пользоваться, поправки предлагаются к трем региональным законам: «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы», «О выборах Губернатора Волгоградской области».

Ряд изменений планируется внести в закон «Об избирательных комиссиях в Волгоградской области». Речь идет о процедуре приобретения бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении федеральных выборов.

— В предлагаемой редакции областного закона в качестве новшества в соответствии с федеральным законом предусмотрено, что решение о проведении таких закупок может быть принято не только организующей соответствующие выборы комиссией, но и по ее поручению нижестоящими комиссиями, — рассказала Юлия Чернышкова.

По ее словам, это позволит облизбиркому более оперативно производить закупки необходимой продукции для организации и проведения предстоящих выборов Президента РФ.