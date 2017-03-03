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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп помешан на CNN, считает президент телеканала

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава CNN Джефф Цукер заявил, что президент США Дональд Трамп помешан на телеканале и смотрит его круглые сутки.

«Он (Трамп — ред.) утверждает, что СNN невозможно смотреть, но единственная причина, по которой он это знает, это то, что он смотрит его с одержимостью. Мы уверены, что он проводит круглые сутки за просмотром CNN», — сказал Цукер в интервью радиостанции NPR.

Ранее Белый дом и президент США Дональд Трамп обвиняли ряд СМИ, включая CNN и New York Times, в распространении «липовых новостей». В пятницу Трамп обвинил «нечестные СМИ» в искажении его слов. Он сказал, что выступает не против свободной прессы, а против тех, кто «распространяет липовую информацию, придумывает новости и источники».

На президентских выборах подавляющее большинство СМИ США поддерживали соперницу Трампа, демократа Хиллари Клинтон. Из крупных телекомпаний Fox News занимала либо нейтральную, либо умеренно критическую позицию в адрес Трампа, в то время как все остальные крупнейшие телеканалы (ABC, NBC, CNN) и ведущие газеты (New York Times, Washington Post) резко критиковали Трампа и публиковали компрометирующие его материалы. После прихода к власти Трамп сохранил критический настрой в отношении СМИ, те отвечают президенту взаимностью. Трамп широко использует свой аккаунт в Twitter для критики СМИ.

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