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18:08 (мск), источник: ЮГА.ру

В КТТУ назначили нового руководителя

Новым руководителем «краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» стал Иван Полухин.

Нового руководителя представили заместитель главы Краснодара Евгений Зименко и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В числе задач, над которыми предстоит работать Полухину, Зименко назвал поэтапное обновление подвижного состава городского электротранспорта и автобусного парка. Он поручил развивать ремонтную базу для надлежащего обслуживания новой техники.

С 2011 года Иван Полухин работал генеральным директором ОАО «Ленинградское АТП». Он окончил Воронежский инженерно-строительный институт, с 2006 по 2008 годы был гендиректором ГУ Краснодарского края «Кубаньтрансавто». С 2008 по 2010 годы возглавлял ФГУП «Росморпорт» в Ейске.

Как сообщали Юга.ру, директор МУП «КТТУ» Алексей Князев уволился в начале января по собственному желанию. Функции главы предприятия временно выполнял главный инженер Геннадий Фролов.

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