В КТТУ назначили нового руководителя
Новым руководителем «краснодарского
Новым руководителем «краснодарского
Нового руководителя представили заместитель главы Краснодара Евгений Зименко и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, сообщает
В числе задач, над которыми предстоит работать Полухину, Зименко назвал поэтапное обновление подвижного состава городского электротранспорта и автобусного парка. Он поручил развивать ремонтную базу для надлежащего обслуживания новой техники.
С 2011 года Иван Полухин работал генеральным директором ОАО «Ленинградское АТП». Он окончил Воронежский
Как сообщали Юга.ру, директор МУП «КТТУ» Алексей Князев уволился в начале января по собственному желанию. Функции главы предприятия временно выполнял главный инженер Геннадий Фролов.