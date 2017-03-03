Глава Башкирии назвал назревшей отставку тренера ХК «Салават Юлаев» Захаркина

УФА, 3 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что отставка главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Игоря Захаркина назрела в связи с неудачным выступлением коллектива, он также пообещал реализовать новую концепцию в команде в будущем сезоне.

Ранее «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Захаркиным по обоюдному согласию после того, как уфимская команда вылетела из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде «Ак Барсу» с общим счетом 1−4.

«Я как болельщик “Салавата Юлаева”, конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне, — сказал Хамитов журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. — В регулярном чемпионате команду лихорадило, а первый круг плей-офф — команда покидает турнир. Какие чувства? Такие же, как у всех наших болельщиков республики Башкортостан и за ее пределами, мы не довольны тем, что показала команда в этом году. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась сегодня».

«Конечно, будет “переформат” в клубе, будут новые люди, новая концепция, — уточнил Хамитов, отвечая на вопрос о грядущих изменениях в команде. — Все будет выстроено по- другому, и я думаю, что вместе с болельщиками мы обсудим все эти вопросы и реализуем уже в новом сезоне-2017/18. “Салават Юлавев” должен быть всегда в числе лучших клубов России. Это обязательное условие».

Вместе с Захаркиным в отставку отправлены его помощники Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков. В то же время в команде остается пока еще один тренер Анатолий Емелин.