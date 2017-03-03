Хабенский встретится с сити-менеджером в Нижнем Новгороде 4 марта

Ожидается, что на встрече стороны обсудят не простое финансовое положение студии творческого развития детей в областном центре. О дате встречи журналистам сообщил Хабенский.

7 февраля стало известно о том, что педагоги студии Хабенского не получили часть зарплаты за 2016 год.

«Мы встречались с представителями администрации осенью и говорили о перспективах сотрудничества на весь учебный год, но четких договоренностей достигнуто не было. Видимо, потому что есть какие-то взаимные претензии», — сообщила тогда NewsNN куратор Нижегородской студии творческого развития Галина Красильникова.

Финансирование студии из городского бюджета прекратилось еще в июле 2016 года. В целом на новый учебный год студия «не получила ни рубля из городского бюджета».

Тем не менее, именно в Нижнем Новгороде решено было провести первый фестиваль детских творческих студий «Малая сцена Большой жизни».

Свои работы в Нижний Новгород привезли студийцы из городов Уфа, Челябинск, Пермь, Казань, Воронеж, Новосибирск. Спектаклем «Ногов ковчег» примет участие в фестивале и нижегородская студия.

«Такого репертуара нет нигде, потому что это наши произведения. Больше такого вы не увидите нигде. “Ногов ковчег” — интересная задумка, толковое воплощение. Я дал задание, чтобы эта задумка не пропадала, а развивалась. Молодая студия выстрелила: ногами, пластикой, слаженностью», — отметил Хабенский.

Перед открытием фестиваля и пресс-конференцией актер посетил репетицию нового спектакля студии творческих проектов в Нижнем Новгороде.

«Забежал на репетицию. Я начинаю с детьми по-другому дышать. Я с ними меняюсь. Если бы маленький Костя Хабенский попал в такую студию, то он бы осознанно выбрал, заниматься этой профессией или нет. Но точно имел бы о ней представление. Некоторые дети, занимающиеся в студиях, уже снимаются в художественных фильмах», — рассказал Хабенский.

В рамках фестиваля «Малая сцена Большой жизни» выступит и сам Хабенский. Он сыграет в таких спектаклях как: «Хахачу», «Перелистывая страницы», «Папа, я люблю тебя». Основной площадкой фестиваля станет ЦК «Рекорд». В центре в течение трех дней с 3 по 5 марта в Нижнем Новгороде будут проходить спектакли и мастер-классы.

«Фестиваль “Малая сцена Большой жизни” родился из фестиваля “Оперение”. Лучшие работы будут представлены зрителям, которые не знают, кто мы такие. Этот фестиваль — экспериментальный, это проверка на жизнеспособность. От того, как зритель его воспримет, зависит будет ли продолжение», — резюмировал Хабенский.