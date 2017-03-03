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19:16 (мск), источник: УНИАН

Порошенко прокомментировал дело Насирова: НАБУ является независимым органом

Порошенко ответил на вопрос относительно уголовного дела против Насирова.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал уголовное дело в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, заявив, что Национальное антикоррупционное бюро Украины является независимым правоохранительным органом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«НАБУ независимый орган — президент прокомментировал дело Насирова, отвечая на вопросы журналистов», — написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной.

В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Правительство возложило исполнение обязанностей председателя ГФС на нынешнего заместителя руководителя службы Мирослава Продана.

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