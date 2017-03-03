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18:11 (мск), источник: "Российская газета"

Путин поручил привлечь студентов к строительству Керченского моста

Президент России утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин поручил кабмину к лету создать условия для привлечения студенческих стройотрядов к строительству инфраструктуры федерального значения, в том числе моста через Керченский пролив и объектов чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Мы очень надеемся попасть на такие крупные стройки, как строительство моста через Керченский пролив. Или, к примеру, сейчас очень активно идет подготовка к чемпионату мира 2018 года», — попросили президента на встрече в январе студенты.

«Я сам, как вы знаете, публично уже говорил об этом, ездил в свое время в стройотряды и получил там удостоверение плотника 4-го разряда, чем очень горжусь», — ответил им тогда Путин.

Это и сплачивает, и дает определенные навыки, и возможность себя проверить, заметил он.

«В любом случае это интересно и полезно, и я подумаю, что можно сделать по реализации тех планов, о которых вы сейчас сказали и которые были бы, как вы считаете, полезными для нас», — заключил глава государства.

Кроме того, президент указал правительству включить турнир по дзюдо на призы Ясухиро Ямаситы в культурную программу Восточного экономического форума — начиная с этого года. Об этом также шла речь на январской встрече. Ямасита считается легендой дзюдо, они не раз встречались с Путиным и давно дружат.

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