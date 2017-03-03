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19:12 (мск), источник: Publika.md

Какие вопросы обсудили на ежегодном всеобщем собрании судей

722 дела рассмотрел в среднем каждый молдавский судья в прошлом году. Тем временем, вакантными остаются почти 20 процентов судейских должностей.

Источник: Publika.md

Загруженность служителей Фемиды и кадровый дефицит обсудили сегодня на ежегодном всеобщем собрании судей.

Согласно отчету Высшего совета магистратуры, в прошлом году 418 судей рассмотрели в общей сложности 302 тысячи дел. Вердикты вынесли по двумстам пятидесяти тысячам. При этом ежегодно число обращений в суды растет.

«Тяжбы по вопросам наследства — восстановление, получение — можно передать нотариусам. Это разгрузит суды. Или, например, разводы — их можно передать ЗАГСу», — сказал судья Сергей Бучков.

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Больше всего дел — в столичным судах секторов Центр и Рышкановка, а также Кишиневской апелляционной палате. А самые перегруженные судьи — в Оргееве: там вакантны шесть из восьми судейских должностей.

«Объем работы каждого судьи увеличился в среднем на 7%. И все же судебная система отвечает требованиям. Большинство служителей Фемиды исполняют свой долг честно и достойно», — отметил председатель ВСМ Виктор Мику.

Участники собрания обсудили также вопрос о недостаточной оплате труда технического персонала — секретарей и ассистентов судей.

«Как человек с высшим юридическим образованием может получать 120−150 евро? У них сложная, ответственная работа и нищенская зарплата. Можно изыскать внутреннее или даже внешнее финансирование», — сказал судья Олег Мелинчук.

В предстоящие 10 лет суды Молдовы ждет оптимизация. Из 44 инстанции останется всего 15. О обойдется такой проект более чем в миллиард леев.

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