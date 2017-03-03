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22:43 (мск), источник: БЕЛТА

Совет ЕЭК принял техрегламент на химическую продукцию

«Документ устанавливает единые обязательные требования к химической продукции, выпускаемой в союзе, а также правила и формы оценки ее соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, маркировке и правилам ее нанесения», — прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня принял технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности химической продукции», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

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«Документ устанавливает единые обязательные требования к химической продукции, выпускаемой в союзе, а также правила и формы оценки ее соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, маркировке и правилам ее нанесения», — прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Данный техрегламент предусматривает формирование и ведение реестра химических веществ и смесей, используемых на территории союза. Их включение в реестр является основополагающим фактором для получения уведомительной государственной регистрации. По видам опасного воздействия, связанного с физико-химическими свойствами химической продукции, она подразделяется на 13 категорий: взрывчатую, сжатый газ, воспламеняющуюся газообразную, саморазлагающуюся, самонагревающуюся, химическую продукцию, опасную при контакте с водой, и т. д.

«Решение Совета ЕЭК направлено на защиту жизни и здоровья населения союзных стран, охрану окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности химической продукции», — отметили в пресс-службе.

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