Совет ЕЭК принял техрегламент на химическую продукцию

Поставки нефти из РФ в Беларусь сократились почти на треть

«Документ устанавливает единые обязательные требования к химической продукции, выпускаемой в союзе, а также правила и формы оценки ее соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, маркировке и правилам ее нанесения», — прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Данный техрегламент предусматривает формирование и ведение реестра химических веществ и смесей, используемых на территории союза. Их включение в реестр является основополагающим фактором для получения уведомительной государственной регистрации. По видам опасного воздействия, связанного с физико-химическими свойствами химической продукции, она подразделяется на 13 категорий: взрывчатую, сжатый газ, воспламеняющуюся газообразную, саморазлагающуюся, самонагревающуюся, химическую продукцию, опасную при контакте с водой, и т. д.