В Нацсовете объяснили, почему отказались выдавать лицензию «Радио Вести»

Заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук рассказала, что Нацсовет имеет право отказать в случае, если в компании в течение действия лицензии были применены санкции, информирует Еспресо.TV.

«Лицензия закончила свое действие. Согласно действующему законодательству, они обратились с заявлением о продлении срока действия лицензии. В соответствии со статьей 33 закона о телевидении, Нацсовет имеет право отказать в случае, если в компании в течение действия лицензии были применены санкции. Таких санкций к компании было применено четыре. Первое предупреждение — самовольное изменение программной концепции. Второе предупреждение было за включение сепаратистов, которые призывали к сепаратистским действиям», — сказала Фещук.

По ее словам, третье предупреждение было за противодействие осуществления Нацсоветом своих полномочий. Четвертое предупреждение — за эфир с Татьяной Монтян, когда ведущий не останавливал ее угрозы родственникам героев Небесной сотни.

Напомним, что 23 февраля Нацсовет лишил лицензии радио «Вести» в Харькове за нарушение условий лицензии и языковых квот.

С радио «Вести» 28 февраля уволилось абсолютное большинство сотрудников.