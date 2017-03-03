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20:19 (мск), источник: Ipress.ua

В Нацсовете объяснили, почему отказались выдавать лицензию «Радио Вести»

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания объяснили, почему не продлили лицензию «Радио Вести».

Источник: Ipress.ua

Заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук рассказала, что Нацсовет имеет право отказать в случае, если в компании в течение действия лицензии были применены санкции, информирует Еспресо.TV.

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«Лицензия закончила свое действие. Согласно действующему законодательству, они обратились с заявлением о продлении срока действия лицензии. В соответствии со статьей 33 закона о телевидении, Нацсовет имеет право отказать в случае, если в компании в течение действия лицензии были применены санкции. Таких санкций к компании было применено четыре. Первое предупреждение — самовольное изменение программной концепции. Второе предупреждение было за включение сепаратистов, которые призывали к сепаратистским действиям», — сказала Фещук.

По ее словам, третье предупреждение было за противодействие осуществления Нацсоветом своих полномочий. Четвертое предупреждение — за эфир с Татьяной Монтян, когда ведущий не останавливал ее угрозы родственникам героев Небесной сотни.

Напомним, что 23 февраля Нацсовет лишил лицензии радио «Вести» в Харькове за нарушение условий лицензии и языковых квот.

С радио «Вести» 28 февраля уволилось абсолютное большинство сотрудников.

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