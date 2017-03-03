Порошенко: У меня точно не было цели стать президентом

Во время встречи ученик харьковской школы Георгий Арцибашев спросил у президента, сможет ли он стать главой украинского государства, если и дальше будет хорошо учиться и побеждать на различных соревнованиях. В прошлом году мальчик получил 3-й результат на Международном чемпионате по решению логических математических задач, который проходил в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него не было цели становиться главой государства. Об этом гарант сообщил в Харькове на встрече с профессорско-преподавательским составом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, молодыми учеными и одаренной молодежью, передает пресс-служба АП.

«Могу сказать, что у тебя больше шансов, потому что у меня не было медали в Париже. Но не уверен, что ты должен поставить перед собой цель: обязательно стать президентом. Могу сказать откровенно, что у меня такой цели точно не было», — ответил глава государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что прилагал все возможные усилия, чтобы сделать Украину лучше.

«Я строил заводы, фабрики, создавал рабочие места и достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте. И когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это мне принесет. И ставил первым приоритетом задачу: чем я могу быть полезен стране», — отметил глава государства.

Президент отметил, что если Георгий также будет думать, какую пользу может принести Украине, то его знания и усилия не останутся незамеченными.

«И если тогда, когда ты станешь взрослым, ведь есть определенные ограничения для того, чтобы стать президентом — тебе должно быть 35 лет и больше, у тебя останется это желание, то я уверен, что все у тебя получится», — резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, 3 марта президент Украины Петр Порошенко находился с визитом в Харьковской области.