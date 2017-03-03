Порошенко: У меня точно не было цели стать президентом
Президент подчеркнул, что прилагал все возможные усилия, чтобы сделать Украину лучше.
Президент подчеркнул, что прилагал все возможные усилия, чтобы сделать Украину лучше.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него не было цели становиться главой государства. Об этом гарант сообщил в Харькове на встрече с
Во время встречи ученик харьковской школы Георгий Арцибашев спросил у президента, сможет ли он стать главой украинского государства, если и дальше будет хорошо учиться и побеждать на различных соревнованиях. В прошлом году мальчик получил 3-й результат на Международном чемпионате по решению логических математических задач, который проходил в Париже.
«Могу сказать, что у тебя больше шансов, потому что у меня не было медали в Париже. Но не уверен, что ты должен поставить перед собой цель: обязательно стать президентом. Могу сказать откровенно, что у меня такой цели точно не было», — ответил глава государства.
Петр Порошенко подчеркнул, что прилагал все возможные усилия, чтобы сделать Украину лучше.
«Я строил заводы, фабрики, создавал рабочие места и достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте. И когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это мне принесет. И ставил первым приоритетом задачу: чем я могу быть полезен стране», — отметил глава государства.
Президент отметил, что если Георгий также будет думать, какую пользу может принести Украине, то его знания и усилия не останутся незамеченными.
«И если тогда, когда ты станешь взрослым, ведь есть определенные ограничения для того, чтобы стать президентом — тебе должно быть 35 лет и больше, у тебя останется это желание, то я уверен, что все у тебя получится», — резюмировал Петр Порошенко.
Напомним, 3 марта президент Украины Петр Порошенко находился с визитом в Харьковской области.