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22:36 (мск), источник: Om1.ru

Омский Горсовет сам проверит помощников депутатов, которые за казенный счет отдыхали на курортах

Пока в городской думе собирают подтверждения.

Омский Горсовет начал внутреннюю проверку по факту незаконного расходования бюджетных средств помощниками депутатов, которые прогуливали работу на отдыхе в Таиланде и Сочи. Сообщение об этом появилось 3 марта на сайте городской думы.

— Представление прокурора города Омска Алексея Полубоярова, в котором прокуратура требует принять меры по устранению выявленных нарушений в связи с проведенной проверкой расходования бюджетных средств при оплате работы помощников депутатов, будет рассмотрено в комитете по регламенту и вопросам организации работы Омского городского Совета. По фактам выявленных нарушений ведется собственная проверка, — заверили в Горсовете.

Главная новость по теме Прокуратура дала ТОП-3 жен депутатов Горсовета Омска, прогуливающих работу за границей.

Сейчас депутаты собирают данные для уточнения обстоятельств и решения о дисциплинарном наказании виновных. Окончательное решение примут на заседании профильного комитета.

Напомним, ранее региональная прокуратура обнаружила, что несколько помощников депутатов, в том числе работающие в этом качестве жены народных избранников, вместо работы отдыхали за бюджетный счет на курортах в России и за границей. В общей сложности дамы прогуляли 50 дней.

Эта новость быстро разошлась по местным и федеральным СМИ, а на «Авторадио» даже сочинили песню о тяжелых буднях супруг депутатов. Также в прессу просочились имена некоторых жен и близких родственников из числа помощников, прогуливавших работу. В частности, в Сочи отдыхала супруга единоросса Дмитрия Лицкевича, сын коммуниста Николая Коломейца находился, а ОАЭ. Кроме того, нарушения обнаружились у помощника другого депутата-коммуниста Юрия Тюленева.

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