Омский Горсовет сам проверит помощников депутатов, которые за казенный счет отдыхали на курортах

Омский Горсовет начал внутреннюю проверку по факту незаконного расходования бюджетных средств помощниками депутатов, которые прогуливали работу на отдыхе в Таиланде и Сочи. Сообщение об этом появилось 3 марта на сайте городской думы.

— Представление прокурора города Омска Алексея Полубоярова, в котором прокуратура требует принять меры по устранению выявленных нарушений в связи с проведенной проверкой расходования бюджетных средств при оплате работы помощников депутатов, будет рассмотрено в комитете по регламенту и вопросам организации работы Омского городского Совета. По фактам выявленных нарушений ведется собственная проверка, — заверили в Горсовете.

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Сейчас депутаты собирают данные для уточнения обстоятельств и решения о дисциплинарном наказании виновных. Окончательное решение примут на заседании профильного комитета.

Напомним, ранее региональная прокуратура обнаружила, что несколько помощников депутатов, в том числе работающие в этом качестве жены народных избранников, вместо работы отдыхали за бюджетный счет на курортах в России и за границей. В общей сложности дамы прогуляли 50 дней.