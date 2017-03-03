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22:19 (мск), источник: УНИАН

Порошенко уволил уполномоченного президента по контролю за СБУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Анатолия Поляха.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в указе главы государства № 53 от 3 марта, обнародованном на его официальном сайте.

«Уволить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля президент осуществил кадровые изменения в самом ведомстве — в руководящих органах и подразделениях СБУ.

В частности, указом № 34/2017 «Об увольнении с должностей руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины» Порошенко уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найду, а с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика.

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