Порошенко уволил уполномоченного президента по контролю за СБУ

Об этом говорится в указе главы государства № 53 от 3 марта, обнародованном на его официальном сайте.

«Уволить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля президент осуществил кадровые изменения в самом ведомстве — в руководящих органах и подразделениях СБУ.

В частности, указом № 34/2017 «Об увольнении с должностей руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины» Порошенко уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найду, а с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика.