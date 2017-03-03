Порошенко уволил уполномоченного президента по контролю за СБУ
Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Анатолия Поляха.
Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Анатолия Поляха.
Об этом говорится в указе главы государства № 53 от 3 марта, обнародованном на его официальном сайте.
«Уволить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», — сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля президент осуществил кадровые изменения в самом ведомстве — в руководящих органах и подразделениях СБУ.
В частности, указом № 34/2017 «Об увольнении с должностей руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины» Порошенко уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найду, а с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолия Дублика.