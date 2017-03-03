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21:23 (мск), источник: Интерфакс

Трамп опубликовал фото лидера демократов в Сенате с Путиным

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп разместил в своем твиттере фотографию сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, на которой тот запечатлен рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!» — написал 45-й президент США.

Ранее сам Чак Шумер призвал главу минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс подтвердил, что общался с российским дипломатом и обсуждал с ним вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Украине, а также вспоминал, как в 1991 году посетил Россию в составе церковной делегации.

В США в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов в связи с контактами госчиновников с представителями РФ. Демократы настаивают, что эти случаи должны быть расследованы.

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Так The New York Times сообщила, что в декабре 2016 года закрытую встречу с Кисляком провели бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. А по данным USA Today, еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж — встречались с Кисляком.

Флинн уже покинул пост советника по национальной безопасности после критики в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом обсуждал вопрос о санкциях против России.

Ранее Трамп назвал развернутую в США кампанию по разоблачению встреч представителей его команды с российским послом «охотой на ведьм».

Комментарии
8
А
Трамп освоил троллинг ))
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Андрей Сартоев
не -ну детский сад ей бог)))
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Дроба
если вы недавно здесь - терпите неделю. а так не применяйте заглавные и подозрительные слова лучше с пробелами или вставки с пиндоскими буквами.
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