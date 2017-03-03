Трамп опубликовал фото лидера демократов в Сенате с Путиным

«Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!» — написал 45-й президент США.
Ранее сам Чак Шумер призвал главу минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс подтвердил, что общался с российским дипломатом и обсуждал с ним вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Украине, а также вспоминал, как в 1991 году посетил Россию в составе церковной делегации.
В США в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов в связи с контактами госчиновников с представителями РФ. Демократы настаивают, что эти случаи должны быть расследованы.
Так The New York Times сообщила, что в декабре 2016 года закрытую встречу с Кисляком провели бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. А по данным USA Today, еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж — встречались с Кисляком.
Флинн уже покинул пост советника по национальной безопасности после критики в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом обсуждал вопрос о санкциях против России.
Ранее Трамп назвал развернутую в США кампанию по разоблачению встреч представителей его команды с российским послом «охотой на ведьм».