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00:19 (мск), источник: Informburo.kz

Министр образования и науки Казахстана развеял слухи из соцсетей

Ерлан Сагадиев попросил доверять только официальной информации министерства.

Источник: Informburo.kz

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев записал видеообращение к казахстанцам с просьбой не верить слухам из соцсетей и не поддаваться провокациям. Видео-ответ размещён на официальной странице МОН в Facebook.

«Я хотел бы сказать, что в последнее время в сетях появились слухи о том, что МОН исключило из классификатора специальностей такие предметы как “Казахский язык”, “Казахская литература”, “Казахская история”, “Лингвистика”, “Востоковедение” в вузах страны. Я официально хотел бы заявить, что это ложь, мы такого приказа не подписывали. Классификатор специальностей, по которому мы работаем с 2009 года, пока нет в планах менять его», — заявил Ерлан Сагадиев.

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Кроме того, министр прокомментировал неверную информацию о том, что МОН РК прекратило работу проекта «Серпін». Министр Сагадиев заявил, что проект, наоборот, продлевается. И по нему увеличивается количество грантов на 500 человек в год. Количество будет расти из года в год. Слухи о том, что в прошлом году министр Сагадиев закрыл в вузах страны кафедры древней казахской истории и исключил из программы изучение самого предмета также ничем не подтверждаются.

«Кафедры как функционировали, так и функционируют, — отметил глава МОН. — У нас специализированные кафедры есть в 22 вузах, кафедра общеобразовательной истории Казахстана в восьми вузах. Для примера, современная история Казахстана изучается в том же объёме — три кредита, это 135 часов в цикле общеобразовательных дисциплин на всех специальностях».

Ерлан Сагадиев просит всех студентов, родителей и педагогов сохранять спокойствие.

«Уважаемые друзья, я хочу попросить вас не пользоваться слухами, не поддаваться на провокации! Министерство образования и науки все изменения сначала выносит на обсуждение со специалистами, с педагогами, учителями, родителями, только после этого принимаются взвещенные решения», — заверил глава МОН РК.

Официальную информацию можно получить, подписавшись на официальный аккаунт МОН РК, добавляет пресс-служба министерства.

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