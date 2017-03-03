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23:08 (мск), источник: ТАСС

AFP: Ле Пен получила повестку, но отказалась явиться в суд

По данным агентства, лидеру «Национального фронта» была адресована повестка для предъявления обвинений в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников партии в Европарламенте.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила повестку в суд по делу о возможных махинациях в Европарламенте, однако уведомила судей, что не явится к ним до завершения предвыборной кампании. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным AFP, Ле Пен была адресована повестка в суд для вероятного предъявления официальных обвинений в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников «Нацфронта» в Европарламенте. Как утверждает агентство со ссылкой на источники и адвоката Ле Пен Родольфа Босселю, политик ответила на это письмом, в котором указала, что не намерена являться на беседу с судьями до завершения избирательной кампании во Франции.

Расследование в отношении "Нацфронта" было начато после жалобы руководства Европарламента, которое заподозрило сотрудников французской партии в нецелевом использовании средств из бюджета Евросоюза
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Под подозрение попали 20 помощников 24 европарламентариев от НФ. Администрация ЕП установила, что наравне с их деятельностью в Страсбурге они сохранили официальные посты в партии.

В частности, в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) настаивают, что некоторые помощники Ле Пен в Европарламенте были оформлены на работе фиктивно, в связи с чем от лидера «Нацфронта» потребовали вернуть в казну Европарламента около €340 тыс., которые ранее были выплачены ее сотрудникам в Страсбурге.

Сама же Марин Ле Пен уверена, что дело носит политический характер, и выплачивать компенсацию отказывается.

Комментарии
3
Сергей Даринский
ле пен мошенница? Ничего удивительного. С кем поведешься...
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Юрий
ес включил свою машину по дискредитации и не выпусти её из своих лап
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ваня иванов
как же них там отработана система устранения неугодных...
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