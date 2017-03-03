AFP: Ле Пен получила повестку, но отказалась явиться в суд

ПАРИЖ, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила повестку в суд по делу о возможных махинациях в Европарламенте, однако уведомила судей, что не явится к ним до завершения предвыборной кампании. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным AFP, Ле Пен была адресована повестка в суд для вероятного предъявления официальных обвинений в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников «Нацфронта» в Европарламенте. Как утверждает агентство со ссылкой на источники и адвоката Ле Пен Родольфа Босселю, политик ответила на это письмом, в котором указала, что не намерена являться на беседу с судьями до завершения избирательной кампании во Франции.