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05:45 (мск), источник: ТАСС

Трамп потребовал расследования против Пелоси из-за ее контактов с россиянами

Ранее лидер демократов потребовала отставки министра юстиции США Джеффа Сешнса из-за того, что тот якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп потребовал провести расследование против лидера Демократической партии США из-за их контактов с российскими официальными лицами.

«Этой записью требую второго после Шумера расследования — против Пелоси, за ее связи с Россией и ложь по их поводу», — написал он в пятницу в своем микроблоге Twitter.

Запись сопровождается фото, на котором лидер демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси изображена за общим столом с российскими официальными лицами, среди которых присутствует посол РФ в США Сергей Кисляк. «Фото опровергает слова Пелоси о том, будто она никогда не встречалась с Кисляком», — гласит подпись под снимком.

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Ранее в тот же день Трамп поместил фотографию, на которой Чарльз Шумер запечатлен вместе с президентом России Владимиром Путиным. Президент США с иронией прокомментировал это фото: «Мы должны начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полное лицемерие!».

Риторические требования президента США — это его контратака против демократов, которые в последние дни пытаются раздуть скандал вокруг контактов людей из окружения Трампа с российским послом. В таких контактах самих по себе, по общему признанию специалистов, нет совершенно ничего предосудительного. Однако та же Пелоси публично требует отставки министра юстиции США Джеффа Сешнса из-за того, что тот якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.

Заочно дискутируя с «партией власти», демократы пытаются парировать выпады Трампа его же оружием. Новый председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес в пятницу саркастически откликнулся на напоминание Белого дома о том, что в субботу будет транслироваться очередное еженедельное радиообращение президента страны. «В переводе с русского оригинала, и все такое», — написал глава НКДП в Twitter о предстоящем выступлении американского лидера.

Правда, не всем однопартийцам Переса это пришлось по вкусу, многие одобряли и поддерживали, но, например, некий Шон Кармоди написал: «Мелочность — это не лидерство. Пусть писатели-сатирики этим занимаются. Искренне ваш, обескураженный демократ».

Комментарии
7
Свин .
царь я али не царь!
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Александр Моисеев
Да! Разберитесь с ними, одёрните. А то они совсем расшалились без Вашей твёрдой руки!
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Александр Моисеев
Да! Разберитесь с ними, одёрните. А то они совсем расшалились без Вашей твёрдой руки!
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