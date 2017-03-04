Мэй хочет отказаться от выплаты Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

«Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50», — сказал изданию один из источников в правительстве.

Согласно заключению юристов, не существует закона или соглашения, которое может заставить Британию осуществить эти платежи, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное

Согласно заключению юристов, не существует закона или соглашения, которое может заставить Британию осуществить эти платежи, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное

По данным юристов, осуществление выплат возможно, если они будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами.

Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан

По данным источника, Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.

Британцы на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. Задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.

Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50−60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.