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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Мэй хочет отказаться от выплаты Евросоюзу 60 млрд евро после Brexit

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Юристы британского правительства заключили, что Великобритания юридически имеет основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям, после того как покинет европейский блок, сообщает газета Times.

Источник: РИА Новости

«Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации Статьи 50», — сказал изданию один из источников в правительстве.

Согласно заключению юристов, не существует закона или соглашения, которое может заставить Британию осуществить эти платежи, и у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное

По данным юристов, осуществление выплат возможно, если они будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами.

Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан
Источник газеты Times

По данным источника, Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.

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Британцы на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit. Задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.

Ранее сообщалось, что Brexit обойдется Великобритании в 50−60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.

Комментарии
3
Свин .
уйдут по-англицки - не попрощавшись и не заплатят за обед
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TURBODED
а когда Россия собирается с ЕС расплачиваться ?...
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Валерий Малютин
и что интересно, что проглотят, и синене ни чего не скажет.......либерализм
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