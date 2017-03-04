Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона подал в отставку
Патрик Стефанини отказался поддерживать политика после скандала с незаконными выплатами его жене.
Патрик Стефанини отказался поддерживать политика после скандала с незаконными выплатами его жене.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Патрик Стефанини, возглавлявший избирательный штаб кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, подал в отставку. Как передает BBC, Стефанини покинет пост в воскресенье вечером.
Также глава штаба отметил, что не может быть уверен в вероятности выхода Фийона во второй тур выборов.
Ранее депутаты из партии «Союза демократов и независимых» (UDI) призвали Фийона выбрать другого кандидата на волне скандала вокруг выплат.
Утверждается, его жене и детям были выплачены средства за парламентскую работу, которую они никогда не делали.