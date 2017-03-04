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04:12 (мск), источник: Интерфакс

Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона подал в отставку

Патрик Стефанини отказался поддерживать политика после скандала с незаконными выплатами его жене.

Источник: AP 2017

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Патрик Стефанини, возглавлявший избирательный штаб кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, подал в отставку. Как передает BBC, Стефанини покинет пост в воскресенье вечером.

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Заявление прозвучало на фоне скандала о незаконных выплатах жене Фийона. Стефанини заявил, что советовал кандидату в президенты прекратить кампанию сразу после начала расследования

Также глава штаба отметил, что не может быть уверен в вероятности выхода Фийона во второй тур выборов.

Ранее депутаты из партии «Союза демократов и независимых» (UDI) призвали Фийона выбрать другого кандидата на волне скандала вокруг выплат.

Утверждается, его жене и детям были выплачены средства за парламентскую работу, которую они никогда не делали.

Комментарии
1
Свин .
как жеж они нам близки - прямо наши люди
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