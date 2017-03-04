Юрий Коренев избран председателем Общественной палаты Иркутска пятого созыва
Решение принято по итогам открытого голосования.
Решение принято по итогам открытого голосования.
Председателем Общественной палаты Иркутска пятого созыва стал Юрий Коренев. Такое решение принято на заседании Общественной палаты по итогам открытого голосования. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, что Сергей Шишкин сложил полномочия на предыдущем заседании Общественной палаты, которое проходило в феврале. По опыту работы палаты предыдущих созывов было предложено выбрать двух заместителей, единогласным решением на эту должность назначены заслуженный архитектор России, кандидат архитектуры, доктор исторических наук, профессор Марк Меерович и директор некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов органов государственной безопасности» Валерий Донской.
«Общественная палата — это эффективный инструмент взаимодействия между властью и горожанами. У нас есть хорошие совместные наработки, инициативы, понимание того, куда мы движемся и что бы хотели реализовать. Уверен, что совместная работа с избранным составом продолжится в конструктивном ключе», — сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
На заседании также была поддержана инициатива Юрия Коренева по благоустройству сквера верхней площадки Иерусалимской лестницы.
Кроме того, повестка заседания включала обсуждение проекта комплексной застройки в исторической части города «Иркутские кварталы». Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков отметил, что в 2016 году проведена большая подготовительная работа, в том числе, с собственниками и инвесторами, подготовлена необходимая документация. В ходе заседания представители Общественной палаты приняли решение о необходимости контроля над реализацией проекта со стороны общественности и контролирующих ведомств. Кроме того, необходимо объединить усилия общественности, инвесторов, собственников земельных участков и строений.