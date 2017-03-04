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09:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Юрий Коренев избран председателем Общественной палаты Иркутска пятого созыва

Решение принято по итогам открытого голосования.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председателем Общественной палаты Иркутска пятого созыва стал Юрий Коренев. Такое решение принято на заседании Общественной палаты по итогам открытого голосования. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Напомним, что Сергей Шишкин сложил полномочия на предыдущем заседании Общественной палаты, которое проходило в феврале. По опыту работы палаты предыдущих созывов было предложено выбрать двух заместителей, единогласным решением на эту должность назначены заслуженный архитектор России, кандидат архитектуры, доктор исторических наук, профессор Марк Меерович и директор некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов органов государственной безопасности» Валерий Донской.

«Общественная палата — это эффективный инструмент взаимодействия между властью и горожанами. У нас есть хорошие совместные наработки, инициативы, понимание того, куда мы движемся и что бы хотели реализовать. Уверен, что совместная работа с избранным составом продолжится в конструктивном ключе», — сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

На заседании также была поддержана инициатива Юрия Коренева по благоустройству сквера верхней площадки Иерусалимской лестницы.

Кроме того, повестка заседания включала обсуждение проекта комплексной застройки в исторической части города «Иркутские кварталы». Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков отметил, что в 2016 году проведена большая подготовительная работа, в том числе, с собственниками и инвесторами, подготовлена необходимая документация. В ходе заседания представители Общественной палаты приняли решение о необходимости контроля над реализацией проекта со стороны общественности и контролирующих ведомств. Кроме того, необходимо объединить усилия общественности, инвесторов, собственников земельных участков и строений.

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