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08:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Обществу от конституционной реформы «ни тепло, ни холодно» — Сатпаев

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал новые правила формирования правительства в рамках конституционной реформы в стране, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал новые правила формирования правительства в рамках конституционной реформы в стране, передает ИА «NewTimes.kz».

«Президент теперь будет назначать только двух министров. Министра иностранных дел и министра обороны (кстати депутаты еще настаивали оставить в этом списке и министра внутренних дел). В принципе логика ясна. Первый будет заниматься внешнеполитическим имиджем главы государства, а второй гарантировать безопасность, наряду с руководством КНБ РК, которое также назначается главой государства (формально с согласия Сената).

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Внешняя политика и безопасность. Два основных конька, которые остаются у 01. А непопулярной социально-экономической сферой пусть занимается правительство и парламент. Будет на кого перевести все стрелки. Вот только обществу от этого ни тепло, ни холодно. Так как ему не стрелочники нужны, а патриоты на госслужбе", — написал Досым Сатпаев на своей странице в Facebook.

По его словам, формальным перераспределением полномочий, эту проблему не решишь.

«Пока что-то там перераспределяют, наши депутаты по привычке не удержались и снова проявили “принципиальность” предложив отразить “статус и особую роль президента в одной из статей Конституции”. Статус и особая роль народа в этой же Конституции их интересует меньше. Впрочем, как обычно. Ведь даже новые полномочия им дают сверху. А они должны их получать снизу, в рамках честных и конкурентных выборов», — добавил Д. Сатпаев.

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