Обществу от конституционной реформы «ни тепло, ни холодно» — Сатпаев

«Президент теперь будет назначать только двух министров. Министра иностранных дел и министра обороны (кстати депутаты еще настаивали оставить в этом списке и министра внутренних дел). В принципе логика ясна. Первый будет заниматься внешнеполитическим имиджем главы государства, а второй гарантировать безопасность, наряду с руководством КНБ РК, которое также назначается главой государства (формально с согласия Сената).

Внешняя политика и безопасность. Два основных конька, которые остаются у 01. А непопулярной социально-экономической сферой пусть занимается правительство и парламент. Будет на кого перевести все стрелки. Вот только обществу от этого ни тепло, ни холодно. Так как ему не стрелочники нужны, а патриоты на госслужбе", — написал Досым Сатпаев на своей странице в Facebook.

По его словам, формальным перераспределением полномочий, эту проблему не решишь.