Обществу от конституционной реформы «ни тепло, ни холодно» — Сатпаев
Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал новые правила формирования правительства в рамках конституционной реформы в стране, передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал новые правила формирования правительства в рамках конституционной реформы в стране, передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал новые правила формирования правительства в рамках конституционной реформы в стране, передает ИА «NewTimes.kz».
«Президент теперь будет назначать только двух министров. Министра иностранных дел и министра обороны (кстати депутаты еще настаивали оставить в этом списке и министра внутренних дел). В принципе логика ясна. Первый будет заниматься внешнеполитическим имиджем главы государства, а второй гарантировать безопасность, наряду с руководством КНБ РК, которое также назначается главой государства (формально с согласия Сената).
Внешняя политика и безопасность. Два основных конька, которые остаются у 01. А непопулярной
По его словам, формальным перераспределением полномочий, эту проблему не решишь.
«Пока