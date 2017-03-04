В Польше уволено правление железных дорог из-за коррупции

«Дело связано с расследованием Центрального антикоррупционного бюро, которое было начато после заявления министра инфраструктуры и строительства Анджея Адамчика в июле прошлого года по делу об изучении законности процедуры заключения соглашения между PKP и Sensus Group. Предметом этого соглашения были профилактические действия в сфере противодействия терроризму во время Всемирных Дней Молодежи», — сообщил официальный представитель министерства Шимон Хуптыш.

Указанное соглашение было подписано в мае 2016 года. Предполагается, что оно было заключено в ущерб PKP и косвенно могло оказать влияние на общественную безопасность. В связи с этими сомнениями министерство еще в сентябре 2016 года рекомендовало PKP приостановить выплаты Sensus Group по данному контракту, не выплачены 70% его стоимости.

По данным прокуратуры, члены правления PKP приняли решение о заключении соглашения и подписали его без объявления тендера. «Перед принятием решения о реализации заказа подозреваемые не проверили действительные потребности компании и необходимость заключения соглашения, а также не провели и не рекомендовали провести анализ рынка в данной сфере. Также не была проверена надежность исполнителя заказа, в том числе его опыт и возможность реализации соглашения. В результате небрежности подозреваемых дошло до заключения экономически необоснованного соглашения, что привело к большому материальному ущербу», — заявил официальный представитель прокуратуры Михал Джеканьский.

В четверг по данному делу были задержаны пять человек, в том числе глава правления PKP Мирослав Павловский. Им предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи УК о превышении полномочий или неисполнении обязанностей, которые привели к значительному материальному ущербу. Максимальное наказание за вменяемые преступления предполагают лишение свободы на срок до 10 лет. По словам представителя прокуратуры, один из задержанных признал свою вину и дал показания.

Напомним, 2 марта следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО «Укрзализныця».