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10:02 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму

Второй полк зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму во второй половине 2017 года. Об этом сообщил источник в силовых структурах, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400», — рассказал собеседник агентства. По его словам, он будет находиться в западной части Крымского полуострова.

Источник ТАСС отметил, что в 2018 году боевой состав обоих полков ракетных систем С-400 будет увеличен за счет включения третьего дивизиона.

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О том, что в Крыму планируется развернуть дополнительные С-400 «Триумф», сообщал в январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, но он не называл сроки размещения ЗРК.

Первый зенитный полк, вооруженный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму 13 января. «Триумф» находится на вооружении зенитно-ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.

Зенитно-ракетный полк С-400 в Крыму

В феврале в Подмосковье на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России заступил ​пятый полк С-400 «Триумф». В Министерстве обороны отметили, что еще «четыре полковых комплекта» ЗРК поступят на вооружение ВКС в 2017 году. В январе полки, вооруженные С-400, начали боевое дежурство в подмосковных городах Электросталь и Подольск.

Комплекс С-400 может поразить баллистические цели, которые летят со скоростью 4,8 км/с, на дальности до 60 км и предназначен для уничтожения самолетов, крылатых ракет и других средств воздушно-космического нападения.

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