СМИ сообщили о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму

Источник ТАСС отметил, что в 2018 году боевой состав обоих полков ракетных систем С-400 будет увеличен за счет включения третьего дивизиона.

«ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400», — рассказал собеседник агентства. По его словам, он будет находиться в западной части Крымского полуострова.

О том, что в Крыму планируется развернуть дополнительные С-400 «Триумф», сообщал в январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, но он не называл сроки размещения ЗРК.

Первый зенитный полк, вооруженный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму 13 января. «Триумф» находится на вооружении зенитно-ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.

Зенитно-ракетный полк С-400 в Крыму

В феврале в Подмосковье на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России заступил ​пятый полк С-400 «Триумф». В Министерстве обороны отметили, что еще «четыре полковых комплекта» ЗРК поступят на вооружение ВКС в 2017 году. В январе полки, вооруженные С-400, начали боевое дежурство в подмосковных городах Электросталь и Подольск.