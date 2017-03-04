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09:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 1,5 млрд рублей направят на развитие дорог Иркутской области

Минстрой региона заключил три соглашения с Росавтодором.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заключило три соглашения с Росавтодором. Из федерального бюджета на развитие дорог региона дополнительно выделят более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

В частности, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы» Приангарье получит 625 млн рублей.

«Второе соглашение связано с предоставлением региональному бюджету 53,8 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 года и на период до 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще 907,5 млн рублей будет направлено на завершение работ по реконструкции автомобильной дороги Иркутск — Листвянка на участке с 12 по 21 км в Иркутском районе с вводом в 2017 году 8,5 км, а также на завершение строительства автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск в Чунском районе с вводом более 42 км.

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