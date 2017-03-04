Рекламу карты России без Крыма намерены запретить сенаторы Совета Федерации
Подобная реклама рассматривается как пропаганда нарушения территориальной целостности российского государства.
Подобная реклама рассматривается как пропаганда нарушения территориальной целостности российского государства.
Проект закона, запрещающий рекламировать искажённые географические карты России, внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Авторы проекта — члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, предлагают квалифицировать рекламу таких карт как пропаганду нарушения территориальной целостности нашей страны.
Сейчас в ряде рекламных роликов и публикаций используется или карта России до присоединения к РФ Крыма, на которой отсутствует изображение Республики Крым, или карта, на которой Крым обозначен как часть Украины.
Разработчики поправок считать рекламу искажённых карт пропагандой нарушения территориальной целостности нашей страны и предлагают запретить.
Добавим, что публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, наказываются по закону. Предусмотрено наказание: штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до четырёх лет.