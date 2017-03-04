Рекламу карты России без Крыма намерены запретить сенаторы Совета Федерации

Проект закона, запрещающий рекламировать искажённые географические карты России, внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Авторы проекта — члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, предлагают квалифицировать рекламу таких карт как пропаганду нарушения территориальной целостности нашей страны.

Сейчас в ряде рекламных роликов и публикаций используется или карта России до присоединения к РФ Крыма, на которой отсутствует изображение Республики Крым, или карта, на которой Крым обозначен как часть Украины.

Разработчики поправок считать рекламу искажённых карт пропагандой нарушения территориальной целостности нашей страны и предлагают запретить.

Добавим, что публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, наказываются по закону. Предусмотрено наказание: штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до четырёх лет.