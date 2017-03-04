Двораковский отметил, что мэра должны выбирать омичи

В ходе недавней беседы корреспондента ГТРК «Омск» и Вячеслава Двораковского был задан вопрос по поводу новой системы выборов мэра. Двораковский оценил ее критично.

«Я больше сторонник того, что жители должны принимать участие как в выборах, так и управлении городом», — отметил Вячеслав Двораковский.

В течение передачи проводилось интерактивное голосование. 412 человек проголосовали за прежнюю систему выборов мэра. 124 омича — за новую.

Много внимания в течение разговора Вячеслав Двораковский уделил и подпольным маршруткам. По его подсчетам, в начале марта на дорогах было 400 нелегальных «Газелей».