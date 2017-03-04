Украину накажут за пиратство
Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) требует от Торговой палаты США снять с Украины преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров
Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) требует от Торговой палаты США снять с Украины преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров
Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий на круглом столе в Институте Горшенина, передает LB.ua.
— Мы получили отчет этого альянса IIPA. Предлагается признать для Украины приоритетным введение мер, предусмотренным законом 3081-д, — сказал Княжицкий.
Он подчеркнул, что в Украине процветает
По словам нардепа, в течение 2016 года никаких законодательных изменений в сфере защиты авторских прав осуществлено не было, потому альянс рекомендует правительству США отменить преференции, предоставленные Украине.
Напомним, украинский офис компании Microsoft подал иски на 6 млн грн против компаний, которые использовали пиратское программное обеспечение.