Украину накажут за пиратство

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий на круглом столе в Институте Горшенина, передает LB.ua.

— Мы получили отчет этого альянса IIPA. Предлагается признать для Украины приоритетным введение мер, предусмотренным законом 3081-д, — сказал Княжицкий.

Он подчеркнул, что в Украине процветает онлайн-пиратство, против которого нет эффективных механизмов борьбы.

По словам нардепа, в течение 2016 года никаких законодательных изменений в сфере защиты авторских прав осуществлено не было, потому альянс рекомендует правительству США отменить преференции, предоставленные Украине.

Напомним, украинский офис компании Microsoft подал иски на 6 млн грн против компаний, которые использовали пиратское программное обеспечение.