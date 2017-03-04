Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Прозрачная блузка без белья: Мосс показала откровенный наряд
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14События недели в фотографиях
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
11:24 (мск), источник: Ictv.ua

Украину накажут за пиратство

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) требует от Торговой палаты США снять с Украины преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров из-за высокого уровня пиратства.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий на круглом столе в Институте Горшенина, передает LB.ua.

Читайте также
Гройсман посчитал убытки от блокады ОРДЛО

— Мы получили отчет этого альянса IIPA. Предлагается признать для Украины приоритетным введение мер, предусмотренным законом 3081-д, — сказал Княжицкий.

Он подчеркнул, что в Украине процветает онлайн-пиратство, против которого нет эффективных механизмов борьбы.

По словам нардепа, в течение 2016 года никаких законодательных изменений в сфере защиты авторских прав осуществлено не было, потому альянс рекомендует правительству США отменить преференции, предоставленные Украине.

Напомним, украинский офис компании Microsoft подал иски на 6 млн грн против компаний, которые использовали пиратское программное обеспечение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Я пойду в суд – первое заявление Насирова после подозрения
Правительство предложило запретить в РФ отдельные виды товаров
Военные расходы Китая впервые превысят 1 трлн юаней
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
New York Times уличила Uber в слежке за чиновниками
СМИ узнали о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Арнольд Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
В сеть попал снимок обновленной Hyundai Sonata Фотографию рестайлингового седана седьмого поколения разместил авторитетный среди поклонников корейских машин сайт hyundai-blog.com
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь