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12:02 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа

Глава государства отметил, что, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт, в наши дни сотрудники МВД успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил работу милиционеров и заявил, что в стране ими гордятся.

В Беларуси 4 марта проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию милиции.

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«Мы с благодарностью и глубоким уважением помним всех, кто не щадя сил стоял на страже закона и интересов граждан», — заявил глава государства в субботу в Минске перед началом торжественного милицейского марша, который проходит в центре белорусский столицы.

По его словам, белорусские милиционеры «успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране». Он отметил, что перед МВД «стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопасного государства».

Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции.

«Сегодня органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа. За неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, невзирая на опасность, защищать белорусский народ. В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности», — отметил глава государства.

«Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг. Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в любую минуту», — подчеркнул президент.

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