В РПЦ отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая II

«Можете сказать, что мы отказались», — ответил Кипшидзе на просьбу прокомментировать случившееся.

Об этом в субботу, 4 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

3 марта в эфире «Царьград ТВ» Поклонская заявила, что бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. По словам депутата, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

12 июля прошлого года, в канун годовщины гибели последнего российского императора Николая II и его родных, Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу картину с изображением царской семьи. Это третья картина с изображением членов императорской семьи, которую Поклонская дарит дворцу. Ранее депутат презентовала портреты Николая II и его супруги Александры Федоровны.

В феврале 2015 года сообщалось, что Поклонская заказала мемориал царской семьи.