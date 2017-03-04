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14:01 (мск), источник: Lenta.Ru

В РПЦ отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая II

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о замироточившем бюсте Николая II в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в субботу, 4 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Можете сказать, что мы отказались», — ответил Кипшидзе на просьбу прокомментировать случившееся.

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3 марта в эфире «Царьград ТВ» Поклонская заявила, что бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. По словам депутата, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

12 июля прошлого года, в канун годовщины гибели последнего российского императора Николая II и его родных, Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу картину с изображением царской семьи. Это третья картина с изображением членов императорской семьи, которую Поклонская дарит дворцу. Ранее депутат презентовала портреты Николая II и его супруги Александры Федоровны.

В феврале 2015 года сообщалось, что Поклонская заказала мемориал царской семьи.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Бесы. (Достоевский)
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эльшат мехтиев
Как же её несёт. И Захарову...Что творится со страной!? Кто ответит?
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