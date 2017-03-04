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13:39 (мск), источник: Sputnik.md

Администрация Президента Молдовы обеспокоена арестом Талмача

Пресс-секретарь главы государства высказался в социальных сетях о громком задержании.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Пресс-секретарь Президента Молдовы Ион Чебан выразил обеспокоенность арестом Леонида Талмача, о чем написал на своей странице в социальной сети.

«Мы обеспокоены этим арестом. Господин Талмач — важная личность для Республики Молдова. Его высоко оценило международное сообщество. Он человек, который находился в основе формирования банковской системы», — написал Чебан.

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Чебан добавил, что с 3 марта 2017 года Леонид Талмач является членом Экономического совета при президенте.

«Мы надеемся, что это ошибка и вскоре ситуация прояснится», — добавил пресс-секретарь президента.

Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением. После задержания суд сектора Буюкань арестовал Талмача на 15 суток.

Леонида Талмача называют основателем и конструктором финансовой системы Молдовы. Он был президентом Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга, а в 1991 году возглавил Нацбанк Молдовы, проработав в нем 18 лет, до 2009 года.

По словам представителей Антикоррупционной Прокуратуры, Талмачу грозит до 15 лет тюрьмы.

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