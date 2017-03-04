Додон отправляется в Италию с частным визитом

Об этом он написал в пятницу на своей странице в facebook.

«Сегодня отправляюсь на несколько дней с частным визитом в Италию. Сообщаю, что 7 марта проведу встречу с представителями молдавской диаспоры в Падуе. Обсудим организационные вопросы. О месте и времени встречи сообщу дополнительно», — написал Додон.