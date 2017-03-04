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13:37 (мск), источник: Noi.md

Додон отправляется в Италию с частным визитом

Президент Игорь Додон отправляется с частным визитом в Италию, где проведет встречу с трудовыми мигрантами из Молдовы.

Источник: Noi.md

Об этом он написал в пятницу на своей странице в facebook.

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«Сегодня отправляюсь на несколько дней с частным визитом в Италию. Сообщаю, что 7 марта проведу встречу с представителями молдавской диаспоры в Падуе. Обсудим организационные вопросы. О месте и времени встречи сообщу дополнительно», — написал Додон.

Ранее президент обещал проводить встречи с молдавскими трудовыми мигрантами во всех странах, куда он будет ездить. В январе и феврале Игорь Додон уже провел такие встречи в Москве и Брюсселе. Среди молдавских трудовых мигрантов он объявил конкурс на занятие вакантной должности советника президента по связям с диаспорой. Додон обещал, что эту должность непременно займет, по результатам конкурса, кто-то из молдавских граждан, работавших за рубежом и знакомых не понаслышке с проблемами мигрантов.

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