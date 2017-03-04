Додон отправляется в Италию с частным визитом
Президент Игорь Додон отправляется с частным визитом в Италию, где проведет встречу с трудовыми мигрантами из Молдовы.
Президент Игорь Додон отправляется с частным визитом в Италию, где проведет встречу с трудовыми мигрантами из Молдовы.
Об этом он написал в пятницу на своей странице в facebook.
«Сегодня отправляюсь на несколько дней с частным визитом в Италию. Сообщаю, что 7 марта проведу встречу с представителями молдавской диаспоры в Падуе. Обсудим организационные вопросы. О месте и времени встречи сообщу дополнительно», — написал Додон.
Ранее президент обещал проводить встречи с молдавскими трудовыми мигрантами во всех странах, куда он будет ездить. В январе и феврале Игорь Додон уже провел такие встречи в Москве и Брюсселе. Среди молдавских трудовых мигрантов он объявил конкурс на занятие вакантной должности советника президента по связям с диаспорой. Додон обещал, что эту должность непременно займет, по результатам конкурса,