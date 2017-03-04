Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил
Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил
По его словам, 2017 году экономика страны продемонстрирует европейские темпы роста, но правительство нацелено на рост выше среднемировых показателей.
«Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может не так уверенно, но
«Очень важно то, что мы
еще надо дожить.