Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»

«Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1% до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим — план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трех и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу» (цитата по ТАСС).

«Очень важно то, что мы все-таки сумели совладать с инфляцией. Еще в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля», — добавил премьер-министр.