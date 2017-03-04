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12:57 (мск), источник: РБК

Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»

Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2017

По его словам, 2017 году экономика страны продемонстрирует европейские темпы роста, но правительство нацелено на рост выше среднемировых показателей.

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«Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1% до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим — план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трех и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу» (цитата по ТАСС).

«Очень важно то, что мы все-таки сумели совладать с инфляцией. Еще в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля», — добавил премьер-министр.

Комментарии
6
Виктория Виктория
Свежо предание, да верится с трудом. А до 25 года
еще надо дожить.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
это радует!
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***SKARLETT***
ВрЁт как всегда - словоблуд
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