Киринчук реагирует на вотум недоверия социалистов
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук заявил, что новый вотум недоверия, поданный против него социалистами, является доказательством «отчаяния и паники в ПСРМ».
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук заявил, что новый вотум недоверия, поданный против него социалистами, является доказательством «отчаяния и паники в ПСРМ».
В сообщении на своей странице в
«Простой вотум недоверия, поданный против меня парламентской фракцией ПСРМ — свидетельство отчаяния и паники в Партии социалистов! За ситуацию, в которой оказалась сегодня Железная дорога Молдовы, ответственность несет коммунистическое правление, правительство, в состав которого входил и нынешний президент Игорь Додон (экс-министр экономики, заместитель премьер-министра) и нынешний председатель фракции Партии социалистов Зинаида Гречаная (экс-премьер). Именно тогда Железная дорога имела доходы, которые, вместо того, чтобы быть направлены на реструктуризацию ЖДМ, были украдены.
Отметим, что вчера парламентская фракция ПСРМ выдвинула простой вотум недоверия против деятельности министра транспорта Юрия Киринчука.