Киринчук реагирует на вотум недоверия социалистов

«Простой вотум недоверия, поданный против меня парламентской фракцией ПСРМ — свидетельство отчаяния и паники в Партии социалистов! За ситуацию, в которой оказалась сегодня Железная дорога Молдовы, ответственность несет коммунистическое правление, правительство, в состав которого входил и нынешний президент Игорь Додон (экс-министр экономики, заместитель премьер-министра) и нынешний председатель фракции Партии социалистов Зинаида Гречаная (экс-премьер). Именно тогда Железная дорога имела доходы, которые, вместо того, чтобы быть направлены на реструктуризацию ЖДМ, были украдены. Из-за этих бывших коммунистов, а теперь социалистов, реформа ЖДМ отстает на десятилетие».

Отметим, что вчера парламентская фракция ПСРМ выдвинула простой вотум недоверия против деятельности министра транспорта Юрия Киринчука.