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13:34 (мск), источник: Noi.md

Киринчук реагирует на вотум недоверия социалистов

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук заявил, что новый вотум недоверия, поданный против него социалистами, является доказательством «отчаяния и паники в ПСРМ».

Источник: Noi.md

В сообщении на своей странице в facebook-е глава транспортного ведомства отмечает:

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«Простой вотум недоверия, поданный против меня парламентской фракцией ПСРМ — свидетельство отчаяния и паники в Партии социалистов! За ситуацию, в которой оказалась сегодня Железная дорога Молдовы, ответственность несет коммунистическое правление, правительство, в состав которого входил и нынешний президент Игорь Додон (экс-министр экономики, заместитель премьер-министра) и нынешний председатель фракции Партии социалистов Зинаида Гречаная (экс-премьер). Именно тогда Железная дорога имела доходы, которые, вместо того, чтобы быть направлены на реструктуризацию ЖДМ, были украдены. Из-за этих бывших коммунистов, а теперь социалистов, реформа ЖДМ отстает на десятилетие».

Отметим, что вчера парламентская фракция ПСРМ выдвинула простой вотум недоверия против деятельности министра транспорта Юрия Киринчука.

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