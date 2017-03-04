Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"Опирается на руку жены": СМИ сняли Караченцова и Поргину
Ротару поразила поклонников: новый вид звезды
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
15:32 (мск), источник: Kapital.kz

Названа причина увольнения посла Алтая Абибуллаева

Причиной увольнения Алтая Абибуллаева с должности посла РК в Польше стала попытка вмешательства в коммерческую деятельность, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе МИД РК.

Источник: Kapital.kz

«9 февраля 2017 года состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, в ходе которого был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности чрезвычайного и полномочного посла РК в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе, выразившееся в попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Алтай Абибуллаев был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Польше за нарушение законодательства о государственной службе. Как пояснил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, Алтай Абибуллаев нарушил этику государственного служащего, однако о каком конкретно нарушении идет речь не сообщалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минобразования попросили не верить слухам из соцсетей
Кремль заявил о готовности России бороться с ИГ в одиночку
В Иране испытали купленный у России ЗРК С-300
Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию
Медведев объявил об изменении «погоды в экономике»
Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов
Шипулин уступил только Фуркаду в пасьюте на этапе КМ в Пхенчхане
Госдуме предложили запретить России отдельные категории товаров
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь