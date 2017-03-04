Названа причина увольнения посла Алтая Абибуллаева

«9 февраля 2017 года состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, в ходе которого был рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности чрезвычайного и полномочного посла РК в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе, выразившееся в попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Алтай Абибуллаев был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Польше за нарушение законодательства о государственной службе. Как пояснил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, Алтай Абибуллаев нарушил этику государственного служащего, однако о каком конкретно нарушении идет речь не сообщалось.