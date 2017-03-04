Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.
В сообщении уточняется, что визит состоится в ближайшие недели, точное время еще не согласовано.
В МИД Великобритании уточнили, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, «по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении.
Пресс-служба МИД Великобритании сослалась при этом на провозглашенный Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся».
«Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России — “сотрудничай, но остерегайся”, и визит будет в полной мере соответствовать этому подходу», — сообщила пресс-служба британского МИДа.
В заявлении британской стороны говорится также, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам, представляющим для Великобритании национальный интерес.
«Мы всегда четко давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией там, где это отвечает нашим национальным интересам», — отметили британские дипломаты. Однако уточнили, что согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее, и что глава МИД Великобритании «продолжит проявлять твердость в тех вопросах, в которых есть разногласия».
Источник «Интерфакса» в российском МИДе подтвердил, что визит Джонсона в настоящее время «находится в проработке».
Предшественник Джонсона на посту главы МИДа Филип Хэммонд в Россию не приезжал, он покинул свой пост после ухода в отставку премьера Дэвида Кэмерона в связи с проигрышем на референдуме по выходу Великобритании из ЕС. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 года по июль 2014-го, последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.
— Проникнем! Ка-пи-та-ли-сты!! Про-хвосты!.. Объединим!.. Обретем свое право, черт бы вас побрал!.. В бор-рьбе!..
Он подымал кулак и грозил...