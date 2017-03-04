Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию

В сообщении уточняется, что визит состоится в ближайшие недели, точное время еще не согласовано.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В МИД Великобритании уточнили, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, «по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД Великобритании сослалась при этом на провозглашенный Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся».

«Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России — “сотрудничай, но остерегайся”, и визит будет в полной мере соответствовать этому подходу», — сообщила пресс-служба британского МИДа.

В заявлении британской стороны говорится также, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам, представляющим для Великобритании национальный интерес.