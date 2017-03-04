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15:00 (мск), источник: РБК

Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что глава ведомства Борис Джонсон принял приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова и посетит Москву с официальным визитом.

Источник: Reuters

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что визит состоится в ближайшие недели, точное время еще не согласовано.

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В МИД Великобритании уточнили, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, «по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД Великобритании сослалась при этом на провозглашенный Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся».

«Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России — “сотрудничай, но остерегайся”, и визит будет в полной мере соответствовать этому подходу», — сообщила пресс-служба британского МИДа.

В заявлении британской стороны говорится также, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам, представляющим для Великобритании национальный интерес.

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«Мы всегда четко давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией там, где это отвечает нашим национальным интересам», — отметили британские дипломаты. Однако уточнили, что согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее, и что глава МИД Великобритании «продолжит проявлять твердость в тех вопросах, в которых есть разногласия».

Источник «Интерфакса» в российском МИДе подтвердил, что визит Джонсона в настоящее время «находится в проработке».

Предшественник Джонсона на посту главы МИДа Филип Хэммонд в Россию не приезжал, он покинул свой пост после ухода в отставку премьера Дэвида Кэмерона в связи с проигрышем на референдуме по выходу Великобритании из ЕС. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 года по июль 2014-го​, последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.

Комментарии
15
маугли
в аэропорту у трапа самолёта важного гостя встретит с караваном член элитного лондонского клуба Шувалов, в ВИП-зале тов.Лавров сыграет на зурне и исполнит песню на армянском языке, поэт-прозаик Захарова процитирут стихи собственного сочинения про необъятные просторы руси, и станцует хит сезона-Калинку.
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TURBODED
наверно лично хочет распросить Димона о всех нюансах приобретения имения в Тоскане...
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Конь Впальто
...Возвращаясь домой навеселе, Уклейкин с особенной силой разговаривал с фонарями:
— Проникнем! Ка-пи-та-ли-сты!! Про-хвосты!.. Объединим!.. Обретем свое право, черт бы вас побрал!.. В бор-рьбе!..
Он подымал кулак и грозил...
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