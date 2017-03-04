Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Порошенко объявил траур на Украине
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"Опирается на руку жены": СМИ сняли Караченцова и Поргину
Ротару поразила поклонников: новый вид звезды
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14События недели в фотографиях
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В Иране испытали российский ЗРК С-300

Вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщает агентство IRNA в субботу, 4 марта.

Источник: РИА "Новости"

Тестирование состоялось в рамках учений противовоздушных сил обороны «Демавенд». Иранские военнослужащие произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.

Читайте также
Иран пригрозил США пощечиной

В рамках учений отработаны этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей С-300, а также различные сценарии по отражению возможных угроз, уточняет агентство.

3 марта в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент полета ракеты, выпущенной иранскими военными из зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит», полученной из России в начале 2016 года.

В октябре 2016 года Россия завершила поставку С-300 в Иран. По словам российского премьер-министра Дмитрия Медведева, данная поставка не противоречит теплым отношениям с Израилем.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял эмбарго на поставку в Иран С-300.

Комментарии
2
TURBODED
«Димонавенд»
ОтветитьСсылкаПожаловаться
TURBODED
Тестирование состоялось в рамках учений противовоздушных сил обороны «Демонавенд».
Завтра в Иране запланированы испытания Российских подводных лодок...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
РФ засеет Иран инвестициями: какие контракты намерены взращивать
20 февраля© Ньюстюб
Трамп нашел виновника бардака в США
Правительство предложило запретить в РФ отдельные виды товаров
Врачи не допустили российского бойца Нурмагомедова до поединка
Медведев объявил об изменении «погоды в экономике»
Клиенты татарстанских банков предъявили властям ультиматум
Арнольд Шварценеггер обвинил Трампа в своем уходе из телешоу
СМИ узнали о сроках размещения второго полка с С-400 в Крыму
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы» Ранее такое же мнение высказал коллега Литвиновой по жюри в конкурсе «Минута славы» на Первом канале Владимир Познер. Жесткие и прямолинейные высказывания судей довели до слез 8-летнюю участницу.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь