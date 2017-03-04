Казахстан и Узбекистан согласовали график демаркации границ

Вьетнам планирует наладить транзит товаров через Казахстан в Европу

«В ходе данного заседания Правительственные делегации двух государств продолжили подготовку документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы и согласовали график проведения полевых работ на первое полугодие 2017 года», — говорится в сообщении.

Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 году, а полевые работы — в апреле 2004 года.

По данным МИД Казахстана, полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены. Линия границы на местности обозначена 1565 основными и промежуточными пограничными столбами, из них 776 установлено казахстанской стороной.