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15:16 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан и Узбекистан согласовали график демаркации границ

Делегации двух стран продолжили подготовку документов узбекско-казахстанской государственной границы и согласовали график проведения полевых работ.

Источник: Informburo.kz

В Ташкенте состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает МИД Узбекистана.

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«В ходе данного заседания Правительственные делегации двух государств продолжили подготовку документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы и согласовали график проведения полевых работ на первое полугодие 2017 года», — говорится в сообщении.

Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 году, а полевые работы — в апреле 2004 года.

По данным МИД Казахстана, полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены. Линия границы на местности обозначена 1565 основными и промежуточными пограничными столбами, из них 776 установлено казахстанской стороной.

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