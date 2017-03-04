Казахстан и Узбекистан согласовали график демаркации границ
Делегации двух стран продолжили подготовку документов
Делегации двух стран продолжили подготовку документов
В Ташкенте состоялось очередное заседание совместной
«В ходе данного заседания Правительственные делегации двух государств продолжили подготовку документов демаркации
Процесс демаркации
По данным МИД Казахстана, полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены. Линия границы на местности обозначена 1565 основными и промежуточными пограничными столбами, из них 776 установлено казахстанской стороной.