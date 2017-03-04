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16:10 (мск), источник: РБК

Кремль заявил о готовности России продолжать борьбу с ИГ в одиночку

Россия готова и дальше продолжать бороться с «Исламским государством» (террористическая организация, признанная в России запрещенной) без помощи Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

Это следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией».

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«Москва и так продолжает [борьбу с ИГ]», — приводит агентство слова Пескова.

Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение сделки с Россией по совместной борьбе с ИГ на фоне скандалов, вызванных подозрениями по поводу связей представителей его команды с Москвой.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга заявил, что Трамп, если удасться заключить «сделку с Россией» по борьбе с ИГ, пойдет на это.

«Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», — сказал тогда Спайсер.

Комментарии
4
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Не ждите, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учитесь быть счастливыми прямо сейчас. Иначе не успеете.
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Владимир Пацак
Путин отправь в Сирию всё своё окружение, пусть повоюют, коли вы патриоты все такие за счёт нищего российского народа?
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А Б
Заявление РФ о готовности бороться с ИГИЛ в одиночку говорит только о том, что РФ не может договориться о совместной борьбе с террористами потому, что преследует на самом деле совсем иные цели. Под предлогом борьбы с террористами в Сирии, РФ, по сути, поддерживает тиранический режим Асада, тогда как всё мировое сообщество понимает, что борьба с терроризмом не имеет ничего общего с поддержкой Асада.
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