Кремль заявил о готовности России продолжать борьбу с ИГ в одиночку
Россия готова и дальше продолжать бороться с «Исламским государством» (террористическая организация, признанная в России запрещенной) без помощи Соединенных Штатов.
Россия готова и дальше продолжать бороться с «Исламским государством» (террористическая организация, признанная в России запрещенной) без помощи Соединенных Штатов.
Это следует из заявления
«Москва и так продолжает [борьбу с ИГ]», — приводит агентство слова Пескова.
Ранее AP со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что Трамп может отложить заключение сделки с Россией по совместной борьбе с ИГ на фоне скандалов, вызванных подозрениями по поводу связей представителей его команды с Москвой.
В конце февраля
«Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку», — сказал тогда Спайсер.