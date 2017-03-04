Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Как правильно расставить мебель в гостиной
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
15:49 (мск), источник: Интерфакс

Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов

Ранее немецкий Der Spiegel сообщал о слежке за Трампом во время предвыборной компании, сам 45-й президент США написал о причастности экс-лидера страны.

Источник: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот организовал прослушку телефонов миллиардера еще до выборов, которые состоялись в ноябре 2016 года.

Чудовищно! Только что выяснил, что Обама организовал прослушку моих телефонов в Трамп-тауэр незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм!
Дональд Трамппрезидент США

Он убежден, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на том факте, что в октябре 2016 года Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах команды Трампа.

«Как низко пал президент Обама, что прослушивал мои телефоны во время священного избирательного процесса?! Это скандал уровня “Уотергейта”! Ужасный — или больной — человек!» — написал действующий президент США.

Накануне немецкий журнал Der Spiegel написал, что появляющиеся в последнее недели сообщения о контактах членов команды Трампа не случайны, а были подготовлены заранее Бараком Обамой.

Читайте также
Трамп заявил, что Обама оставил после себя «бардак» по всем фронтам

Обозреватель издания Файт Медик (Veit Medick) пишет, что спецслужбы вели наблюдение за миллиардером, когда он был кандидатом в президенты от республиканцев.

Всю выявленную компрометирующую информацию передавали в Белый дом.

В США в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов в связи с контактами госчиновников с представителями РФ.

Демократы настаивают, что эти случаи должны быть расследованы.

Der Spiegel полагает, что публикация собранных при Обаме материалов продолжится и под атакой могут оказаться и другие члены команды Трампа.

Комментарии
3
Владимир Пацак
Обамка! Давай газуй к нам в Россию, мы из тебя Пушкина конечно не сделаем, потому как ты тупень, а вот Максимкой - запросто!!??
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
веселье!!!!!!!!!!!прикольно,держись трампс,это только начало пути ....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Да посади его пока, на трое суток, а там накопаешь?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама поддержал протесты против политики Трампа
31 января© Ньюстюб
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Кремль заявил о готовности России бороться с ИГ в одиночку
В Иране испытали купленный у России ЗРК С-300
Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию
Медведев объявил об изменении «погоды в экономике»
Шипулин уступил только Фуркаду в пасьюте на этапе КМ в Пхенчхане
Госдуме предложили запретить России отдельные категорий товаров
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь