Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов
Ранее немецкий Der Spiegel сообщал о слежке за Трампом во время предвыборной компании, сам 45-й президент США написал о причастности
Ранее немецкий Der Spiegel сообщал о слежке за Трампом во время предвыборной компании, сам 45-й президент США написал о причастности
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот организовал прослушку телефонов миллиардера еще до выборов, которые состоялись в ноябре 2016 года.
Чудовищно! Только что выяснил, что Обама организовал прослушку моих телефонов в Трамп-тауэр незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм!
Он убежден, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на том факте, что в октябре 2016 года Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах команды Трампа.
«Как низко пал президент Обама, что прослушивал мои телефоны во время священного избирательного процесса?! Это скандал уровня “Уотергейта”! Ужасный — или больной — человек!» — написал действующий президент США.
Накануне немецкий журнал Der Spiegel написал, что появляющиеся в последнее недели сообщения о контактах членов команды Трампа не случайны, а были подготовлены заранее Бараком Обамой.
Обозреватель издания Файт Медик (Veit Medick) пишет, что спецслужбы вели наблюдение за миллиардером, когда он был кандидатом в президенты от республиканцев.
Всю выявленную компрометирующую информацию передавали в Белый дом.
В США в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов в связи с контактами госчиновников с представителями РФ.
Демократы настаивают, что эти случаи должны быть расследованы.
Der Spiegel полагает, что публикация собранных при Обаме материалов продолжится и под атакой могут оказаться и другие члены команды Трампа.