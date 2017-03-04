Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот организовал прослушку телефонов миллиардера еще до выборов, которые состоялись в ноябре 2016 года.

Чудовищно! Только что выяснил, что Обама организовал прослушку моих телефонов в Трамп-тауэр незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм! Дональд Трамп президент США

Он убежден, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на том факте, что в октябре 2016 года Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах команды Трампа. «Как низко пал президент Обама, что прослушивал мои телефоны во время священного избирательного процесса?! Это скандал уровня “Уотергейта”! Ужасный — или больной — человек!» — написал действующий президент США.

Накануне немецкий журнал Der Spiegel написал, что появляющиеся в последнее недели сообщения о контактах членов команды Трампа не случайны, а были подготовлены заранее Бараком Обамой.