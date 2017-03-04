Аксенов пригрозил очередной кадровой чисткой на местах

Об этом стало известно по итогам субботнего совещания с председателями властей на местах, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава РК Сергей Аксенов.

Начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров Республики Крым Елена Шевцова рассказала, что в регионах не выполнили в полном объеме мониторинг договоров аренды земельных участков, градусловий, ограничений застройки участков, выданных до 1 января 2015 года. Ранее такое поручение Аксенов дал главам администраций, сообщает управление информации и пресс-службы главы РК.

В этой связи Аксенов поручил министру строительства и архитектуры Крыма Сергею Кононову составить список архитекторов и специалистов земельной сферы, которые возглавляют в администрациях соответствующие должности.

«Как правило, архитектор и начальник земельного управления знает все до каждого квадратного метра на своей территории. Тем более те, кто еще с 2010 года, условно, находится на этой должности. Примем решения, особенно по тем, кто не предоставляет информацию, заменить руководителей отделов земельных и архитектурных управлений, которые работали в предыдущие годы и сейчас не предоставляют информацию», — заявил Аксенов.

Соответствующие решения, по его словам, будут приняты после согласования с администрациями.