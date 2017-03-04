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16:40 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев и Путин обсудили проведение очередного раунда сирийских переговоров в Астане

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.

Источник: Tengrinews

Назарбаев и Путин по телефону обсудили проведение следующего раунда сирийских переговоров в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы. Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Кыргызстан.

В контексте только что завершившихся женевских переговоров, Президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года. В свою очередь, Президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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