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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Малайзия выслала посла КНДР из страны

Такое решение приняли в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Источник: Reuters
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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — МИД Малайзии сообщил о высылке посла КНДР в стране, передает в субботу агентство Associated Press.

По его данным, решение принято в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Ранее 2 марта Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама.

Комментарии
1
николай бондарь
Вот это удивили! Оказывается для КНДР ещё и "безвиз" есть. А где же тогда санкции и блокада?
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