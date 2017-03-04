Малайзия выслала посла КНДР из страны

В Малайзии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — МИД Малайзии сообщил о высылке посла КНДР в стране, передает в субботу агентство Associated Press.

По его данным, решение принято в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Ранее 2 марта Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама.