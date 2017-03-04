Малайзия выслала посла КНДР из страны
Такое решение приняли в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.
Такое решение приняли в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — МИД Малайзии сообщил о высылке посла КНДР в стране, передает в субботу агентство Associated Press.
По его данным, решение принято в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту
Ранее 2 марта Малайзия отменила режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью Ким Чен Нама.