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17:11 (мск), источник: Ictv.ua

Участники блокады пропустили поезд на Донбасс

Сегодня грузовой поезд, перевозивший уголь для ТЭС и ТЭЦ, возобновил свое движение на Донбасс. Участники блокады ему не мешали.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что участники блокады не мешали железнодорожникам, а все пути были очищены от посторонних предметов.

Мероприятия по подготовке поезда проходили под контролем правоохранительных органов. Они и в дальнейшем будут контролировать его движение.

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