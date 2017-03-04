Участники блокады пропустили поезд на Донбасс
Сегодня грузовой поезд, перевозивший уголь для ТЭС и ТЭЦ, возобновил свое движение на Донбасс. Участники блокады ему не мешали.
Сегодня грузовой поезд, перевозивший уголь для ТЭС и ТЭЦ, возобновил свое движение на Донбасс. Участники блокады ему не мешали.
Об этом сообщает
Отмечается, что участники блокады не мешали железнодорожникам, а все пути были очищены от посторонних предметов.
Мероприятия по подготовке поезда проходили под контролем правоохранительных органов. Они и в дальнейшем будут контролировать его движение.