Участники блокады пропустили поезд на Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что участники блокады не мешали железнодорожникам, а все пути были очищены от посторонних предметов.

Мероприятия по подготовке поезда проходили под контролем правоохранительных органов. Они и в дальнейшем будут контролировать его движение.