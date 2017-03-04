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17:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кабмин не отпустил Омеляна в США на бизнес-форум

Кабмин отменил поездку Владимира Омеляна в США на переговоры с Tesla и базнес-форум.

Источник: Telegraf.com.ua

Кабинет министров Украины не отпустил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в США на украинско-американский бизнес-форум в Нью-Йорке, сообщил сам министр.

«Сегодня должен был улететь в США… Причина отмены поездки банальна: кто-то в Кабмине решил, что поскольку от Винницы до Вашингтона 7799 км, то нечего ездить в такую глушь, и разрешения на поездку мне не дали…», — написал В. Омелян на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, подготовка к украинско-американскому бизнес-форуму в Нью-Йорке, который состоится 6—7 марта, длилась три месяца, кроме того, были запланированы около 20 встреч.

«В частности, с американским бизнесом, таким как Дженерел Электрик, Катерпиллар. Очень жаль, что не состоятся переговоры с Тесла и Фондом глобальных инфраструктурных партнеров», — добавил министр.

В. Омелян выразил надежду, что руководители транспортных комитетов в Сенате и Палате представителей, руководство министерств транспорта, финансов, торговли, Госдепартамента США «с пониманием отнесутся к ситуации».

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