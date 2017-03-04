Кабмин не отпустил Омеляна в США на бизнес-форум
Кабмин отменил поездку Владимира Омеляна в США на переговоры с Tesla и
Кабмин отменил поездку Владимира Омеляна в США на переговоры с Tesla и
Кабинет министров Украины не отпустил министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в США на
«Сегодня должен был улететь в США… Причина отмены поездки банальна:
По его словам, подготовка к
«В частности, с американским бизнесом, таким как Дженерел Электрик, Катерпиллар. Очень жаль, что не состоятся переговоры с Тесла и Фондом глобальных инфраструктурных партнеров», — добавил министр.
В. Омелян выразил надежду, что руководители транспортных комитетов в Сенате и Палате представителей, руководство министерств транспорта, финансов, торговли, Госдепартамента США «с пониманием отнесутся к ситуации».