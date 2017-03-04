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19:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко уволил главу Госфонда содействия местному самоуправлению

Указ президента опубликован на сайте украинского главы. Максим Рубин был назначен на должность главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине в ноябре 2014 года.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Максима Рубина уволили с поста главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине указом президента Украины Петра Порошенко.

«Освободить Рубина Максима Юрьевича от должности председателя Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте украинского главы.

Рубин был назначен на должность главы Госфонда в ноябре 2014 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Поляха с должности уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности.

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