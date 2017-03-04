Мы расцениваем это как пытки: похищенного Насирова насильно повезли в суд — адвокат

Об этом «Обозревателю» сообщил адвокат Александр Лысак, который заявил, что расценивает такие действия в отношении клиента как пытки.

«Клиент на протяжении 8 часов не получил соответствующее питание и медицинское лечение, которые предусмотрены в заведении, где эту помощь должны оказывать. Врачи комиссии без предоставления документации не могут выставить диагноз. Может или нет Насиров принимать участие в судовом процессе — исключительно компетенция судебно-медицинских экспертов. Поэтому врачи с себя сняли ответственность», — сказал он.