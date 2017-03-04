Мы расцениваем это как пытки: похищенного Насирова насильно повезли в суд — адвокат
Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, невзирая на запрет врачей, насильно повезли в суд, который состоится 4 марта в 19:00.
Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, невзирая на запрет врачей, насильно повезли в суд, который состоится 4 марта в 19:00.
Об этом «Обозревателю» сообщил адвокат Александр Лысак, который заявил, что расценивает такие действия в отношении клиента как пытки.
«Клиент на протяжении 8 часов не получил соответствующее питание и медицинское лечение, которые предусмотрены в заведении, где эту помощь должны оказывать. Врачи комиссии без предоставления документации не могут выставить диагноз. Может или нет Насиров принимать участие в судовом процессе — исключительно компетенция
По словам Лысака, такие действия с лицом, которое считается стационарно больным, являются негуманными и неуважительными.
«Что касается того, кто будет сопровождать Романа Насирова. Поскольку он находится в кардиологии, сопровождать его могут исключительно
Как сообщал «Обозреватель», Насирова в субботу, 4 марта, выкрали из больницы «Феофания».
Врачи признали Насирова недееспособным.
Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят суд взять Насирова под стражу в ходатайстве об избрании ему меры пресечения. В качестве альтернативной суммы залога указывается сумма в размере 2 млрд грн.