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19:30 (мск), источник: Обозреватель

Мы расцениваем это как пытки: похищенного Насирова насильно повезли в суд — адвокат

Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, невзирая на запрет врачей, насильно повезли в суд, который состоится 4 марта в 19:00.

Об этом «Обозревателю» сообщил адвокат Александр Лысак, который заявил, что расценивает такие действия в отношении клиента как пытки.

«Клиент на протяжении 8 часов не получил соответствующее питание и медицинское лечение, которые предусмотрены в заведении, где эту помощь должны оказывать. Врачи комиссии без предоставления документации не могут выставить диагноз. Может или нет Насиров принимать участие в судовом процессе — исключительно компетенция судебно-медицинских экспертов. Поэтому врачи с себя сняли ответственность», — сказал он.

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По словам Лысака, такие действия с лицом, которое считается стационарно больным, являются негуманными и неуважительными.

«Что касается того, кто будет сопровождать Романа Насирова. Поскольку он находится в кардиологии, сопровождать его могут исключительно врачи-кардиологи — таких врачей тут нет, автомобиль специально не оборудован. Решается вопрос, кто будет брать на себя ответственность по доставке пациента в суд насильно», — подытожил адвокат.

Как сообщал «Обозреватель», Насирова в субботу, 4 марта, выкрали из больницы «Феофания».

Врачи признали Насирова недееспособным.

Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят суд взять Насирова под стражу в ходатайстве об избрании ему меры пресечения. В качестве альтернативной суммы залога указывается сумма в размере 2 млрд грн.

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